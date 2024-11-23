Aprenda a fazer um delicioso frango com molho cremoso de couve flor

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a fazer um prato simples mas ao mesmo tempo muito gostoso. Uma excelente dica pra quem não quer gastar tanto tempo na cozinha preparando o almoço ou a janta. Ouça a receita completa!
RECEITA:
Frango com Molho Cremoso de Couve Flor
Ingredientes:
4 coxas e sobrecoxas desossadas, sem pele em cubos grandes temperadas.
½ couve-flor separada em flores
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
200g de queijo Gruyere
2 colheres de sopa de trigo
½ xícara de vinho branco seco
1 xícara de caldo de galinha
1 xícara de creme de leite fresco
Sal, pimenta do reino e noz moscada
Azeite
Preparo:
Assar as flores de couve-flor untadas com azeite por 30 minutos a 180ºC e reservar.
Dourar o frango no azeite.
Na mesma panela refogar a cebola e o alho.
Juntar o vinho branco e deixar evaporar o álcool.
Salpicar com o trigo e juntar o caldo.
Deixar cozinhar até o frango amaciar.
Transfira o frango para uma assadeira.
Espalhar as flores de couve-flor na assadeira.
Liquidificar a metade do queijo com o creme de leite e aquecer a parte. Temperar.
Cobrir o frango com este creme.
Salpicar o restante do queijo e gratinar a 220ºC.