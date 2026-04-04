CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer um carré de porco com crosta de ervas

Receita do chef Juarez Campos é uma ótima opção para reunir a família no domingo de Páscoa

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 11:04

Vinicius Zagoto

Carré suíno é uma boa opção para reunir a família Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Chef Juarez Campos traz como destaque o preparo de um carré de porco com crosta de ervas. A receita é embalada no clima do domingo de Páscoa. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 04-04-26
  • Ingredientes: (6 porções)
  • 1 Carré (ou Lombo) de porco com 2 kg
  • 300ml Vinho branco
  • 100ml Vinagre de vinho branco
  • 1 Cebola média ralada
  • 6 Dentes de alho em pasta
  • 1 Folha de louro
  • 1 Ramo de alecrim e tomilho
  • 2 Colheres de sopa de mostarda
  • 2 Maços de salsa picada
  • 4 Dentes de alho picado
  • 8 Fatias de pão de forma sem casca processado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

  • Pedir ao açougueiro para retirar o osso da espinha, mas manter as costelinhas
  • Retirar a carne entre as pontas das costelinhas para destacar o osso
  • Temperar o carré com uma pasta feita de vinho, vinagre, cebola, alho, alecrim, tomilho, sal e pimenta-do-reino
  • Deixar marinar por três horas
  • Asse coberto com papel alumínio a 200°C por 30 minutos até cozinhar
  • Retirar o papel e assar por mais 15 minutos
  • Retirar do forno, untar com mostarda, a mistura de salsa, alho e farinha de pão
  • Asse por 15minutos ou até dourar
  • Sirva com batatas bolinhas aferventadas, temperadas com azeite, sal grosso e alecrim e assadas ao forno até dourar.

