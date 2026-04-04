Aprenda a fazer um carré de porco com crosta de ervas

Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Chef Juarez Campos traz como destaque o preparo de um carré de porco com crosta de ervas. A receita é embalada no clima do domingo de Páscoa. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 04-04-26
- Ingredientes: (6 porções)
- 1 Carré (ou Lombo) de porco com 2 kg
- 300ml Vinho branco
- 100ml Vinagre de vinho branco
- 1 Cebola média ralada
- 6 Dentes de alho em pasta
- 1 Folha de louro
- 1 Ramo de alecrim e tomilho
- 2 Colheres de sopa de mostarda
- 2 Maços de salsa picada
- 4 Dentes de alho picado
- 8 Fatias de pão de forma sem casca processado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
- Pedir ao açougueiro para retirar o osso da espinha, mas manter as costelinhas
- Retirar a carne entre as pontas das costelinhas para destacar o osso
- Temperar o carré com uma pasta feita de vinho, vinagre, cebola, alho, alecrim, tomilho, sal e pimenta-do-reino
- Deixar marinar por três horas
- Asse coberto com papel alumínio a 200°C por 30 minutos até cozinhar
- Retirar o papel e assar por mais 15 minutos
- Retirar do forno, untar com mostarda, a mistura de salsa, alho e farinha de pão
- Asse por 15minutos ou até dourar
- Sirva com batatas bolinhas aferventadas, temperadas com azeite, sal grosso e alecrim e assadas ao forno até dourar.