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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer um Cappuccino de Bobó de Camarão

Um sabor capixaba em uma receita pra lá de especial

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 11:32

Publicado em 

21 set 2024 às 11:32
Capuccino de Bobó pode ser servido como aperitivo
Aprenda a fazer um Bobó de Camarão para ser servido como aperitivo Crédito: Freepik
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos dá continuidade a sua série de receitas para ressaltar os sabores capixabas e apresenta uma receita pra lá de especial. Cheio de sabor, este cappuccino de bobó de camarão promete impressionar! Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CAPUCCINO - 12.00s - 21-09-24.mp3
A RECEITA: Cappuccino de Bobó de Camarão
Ingredientes:
  • ½ kg de camarão pequeno
  • ½ kg de mandioca
  • 2 tomates sem sementes picados
  • ¼ vidro de leite de coco
  • 2 colheres (de sopa) de azeite
  • 1 cebola média
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 maço de coentro picado
  • Pimenta e sal a gosto
  • 1 colher (de chá) de colorau
  • 1 colher (de sopa) de cheiro verde (sala e cebolinha picados)
  • Caldo de camarão ou caldo de peixe quanto baste
Preparo:
  • Descascar a mandioca e cortar em cubos, retirando os fios. Colocar numa panela com água e levar ao fogo.
  • Quando iniciar a fervura, escorrer a agua, colocando outra fervendo. Deixe cozinhar até desmanchar a mandioca.
  • Temperar os camarões com limão, pimenta do reino e sal.
  • Refogar cebola, alho e colorau deixando murchar bem.
  • Juntar os tomates, o coentro e 1 xicara de caldo de camarão ou de peixe.
  • Misturar bem e deixar cozinhar bem, juntar os camarões e cozinhar um pouco, acrescentar a mandioca cozida e o leite de coco.
  • Temperar a gosto com pimenta e sal e por ultimo o cheiro verde.
  • Processar ou liquidificar bem, se necessário juntando mais caldo de peixe ou de camarão para que adquira a consistência de um creme leve.
  • Acerte o tempero.
  • Na hora de servir, bater com mixer para aerar e espumar.
  • Servir quente.
OBS: caso queira usar um sifão passar o processado pelo peneira fina, colocar no sifão de ½ litro com 2 cápsulas de gás e manter no banho Maria a 60ºc até a hora de usar. Agite bastante o sifão antes de usar.

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