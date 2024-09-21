Aprenda a fazer um Cappuccino de Bobó de Camarão

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos dá continuidade a sua série de receitas para ressaltar os sabores capixabas e apresenta uma receita pra lá de especial. Cheio de sabor, este cappuccino de bobó de camarão promete impressionar! Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CAPUCCINO - 12.00s - 21-09-24.mp3
A RECEITA: Cappuccino de Bobó de Camarão
Ingredientes:
Ingredientes:
- ½ kg de camarão pequeno
- ½ kg de mandioca
- 2 tomates sem sementes picados
- ¼ vidro de leite de coco
- 2 colheres (de sopa) de azeite
- 1 cebola média
- 2 dentes de alho picados
- 1 maço de coentro picado
- Pimenta e sal a gosto
- 1 colher (de chá) de colorau
- 1 colher (de sopa) de cheiro verde (sala e cebolinha picados)
- Caldo de camarão ou caldo de peixe quanto baste
- Descascar a mandioca e cortar em cubos, retirando os fios. Colocar numa panela com água e levar ao fogo.
- Quando iniciar a fervura, escorrer a agua, colocando outra fervendo. Deixe cozinhar até desmanchar a mandioca.
- Temperar os camarões com limão, pimenta do reino e sal.
- Refogar cebola, alho e colorau deixando murchar bem.
- Juntar os tomates, o coentro e 1 xicara de caldo de camarão ou de peixe.
- Misturar bem e deixar cozinhar bem, juntar os camarões e cozinhar um pouco, acrescentar a mandioca cozida e o leite de coco.
- Temperar a gosto com pimenta e sal e por ultimo o cheiro verde.
- Processar ou liquidificar bem, se necessário juntando mais caldo de peixe ou de camarão para que adquira a consistência de um creme leve.
- Acerte o tempero.
- Na hora de servir, bater com mixer para aerar e espumar.
- Servir quente.