Aprenda a fazer um Cappuccino de Bobó de Camarão

A RECEITA

½ kg de camarão pequeno

½ kg de mandioca

2 tomates sem sementes picados

¼ vidro de leite de coco

2 colheres (de sopa) de azeite

1 cebola média

2 dentes de alho picados

1 maço de coentro picado

Pimenta e sal a gosto

1 colher (de chá) de colorau

1 colher (de sopa) de cheiro verde (sala e cebolinha picados)

Caldo de camarão ou caldo de peixe quanto baste

Descascar a mandioca e cortar em cubos, retirando os fios. Colocar numa panela com água e levar ao fogo.

Quando iniciar a fervura, escorrer a agua, colocando outra fervendo. Deixe cozinhar até desmanchar a mandioca.

Temperar os camarões com limão, pimenta do reino e sal.

Refogar cebola, alho e colorau deixando murchar bem.

Juntar os tomates, o coentro e 1 xicara de caldo de camarão ou de peixe.

Misturar bem e deixar cozinhar bem, juntar os camarões e cozinhar um pouco, acrescentar a mandioca cozida e o leite de coco.

Temperar a gosto com pimenta e sal e por ultimo o cheiro verde.

Processar ou liquidificar bem, se necessário juntando mais caldo de peixe ou de camarão para que adquira a consistência de um creme leve.

Acerte o tempero.

Na hora de servir, bater com mixer para aerar e espumar.

Servir quente.

caso queira usar um sifão passar o processado pelo peneira fina, colocar no sifão de ½ litro com 2 cápsulas de gás e manter no banho Maria a 60ºc até a hora de usar.

Agite bastante o sifão antes de usar.