Aprenda a fazer strogonoff de carne seca com o chef Juarez Campos

Receita de strogonoff desde sempre faz sucesso entre os brasileiros, mas que tal um strogonoff de carne seca para servir para a família num final de semana? Esta é a receita do Chef Juarez Campos neste sábado, numa conversa junto à jornalista Fernanda Queiroz. Confira!

A receita:

Ingredientes: 6 porções

1kg de charque traseiro (limpa das pelancas e gordura)

1 cebola média picada

4 dentes de alho picados

200g de champignon em conserva fatiados

1 copo de requeijão cremoso

1 cálice de conhaque ou cachaça envelhecida em madeira

1 caixinha de creme de leite

1/2 xícara de catchup ou à gosto

1 colher de café de mostarda

1 xícara de caldo de carne

Arroz branco

Batata palha ou mandioca palha

Azeite ou manteiga de garrafa

Preparo:

Dessalgar a carne seca de véspera trocando a água de 4 a 5 vezes

Cozinhar a carne seca na pressão por 40 minutos ou até amaciar. Escorrer e reservar 1/2 xícara da água do caldo e cortar em tirar como se faz com a carne no strogonoff tradicional

Refogar a carne no azeite ou manteiga de garrafa até dourar um pouco

Adicionar a cebola, alho e deixar refogar

Flambar com conhaque ou cachaça

Juntar o catchup, a mostarda, o caldo de carne, a água de cocção e os cogumelos

Deixar cozinhar alguns minutos

Adicionar o requeijão e o creme de leite e aquecer

Acertar o tempero e a textura (Se precisar, junte mais caldo de carne)