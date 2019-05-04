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Aprenda a fazer strogonoff de carne seca com o chef Juarez Campos

Receita de strogonoff desde sempre faz sucesso entre os brasileiros, mas que tal um strogonoff de carne seca?

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 12:04

Publicado em 

04 mai 2019 às 12:04
Receita de strogonoff desde sempre faz sucesso entre os brasileiros, mas que tal um strogonoff de carne seca para servir para a família num final de semana? Esta é a receita do Chef Juarez Campos neste sábado, numa conversa junto à jornalista Fernanda Queiroz. Confira!
A receita:
Ingredientes: 6 porções
1kg de charque traseiro (limpa das pelancas e gordura)
1 cebola média picada
4 dentes de alho picados
200g de champignon em conserva fatiados
1 copo de requeijão cremoso
1 cálice de conhaque ou cachaça envelhecida em madeira
1 caixinha de creme de leite
1/2 xícara de catchup ou à gosto
1 colher de café de mostarda
1 xícara de caldo de carne
Arroz branco
Batata palha ou mandioca palha
Azeite ou manteiga de garrafa
Preparo:
Dessalgar a carne seca de véspera trocando a água de 4 a 5 vezes
Cozinhar a carne seca na pressão por 40 minutos ou até amaciar. Escorrer e reservar 1/2 xícara da água do caldo e cortar em tirar como se faz com a carne no strogonoff tradicional
Refogar a carne no azeite ou manteiga de garrafa até dourar um pouco
Adicionar a cebola, alho e deixar refogar
Flambar com conhaque ou cachaça
Juntar o catchup, a mostarda, o caldo de carne, a água de cocção e os cogumelos
Deixar cozinhar alguns minutos
Adicionar o requeijão e o creme de leite e aquecer
Acertar o tempero e a textura (Se precisar, junte mais caldo de carne)
Servir com arroz e batata palha ou mandioca palha.
 

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