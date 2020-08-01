Aprenda a fazer pizza enrolada com o Chef Juarez Campos

A receita desse sábado (1º) no "CBN e as Dicas do Chef" é um prato de família e que vai deixar de água na boca quem é apaixonado por massas! O prato dia é uma pizza enrolada. Acompanhe o passo a passo da receita na conversa do comentarista Juarez Campos com a jornalista Patrícia Vallim!
CBN e as Dicas do Chef - Juares Campos - 4.41s - 01-08-20
A RECEITA
Ingredientes
Massa
½ kg de farinha de trigo
2 colheres de sopa de fermento biológico
½ copo de óleo
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de café de sal
1 copo de leite morno
Recheio
Mussarela picada ou em tirinhas
Presunto picado ou em tirinhas
Molho de tomates grosso
Orégano
Gema para pincelar
Preparo
Dissolver o fermento no açúcar e juntar o restante dos ingredientes
Deixar fermentar por 1 hora
Fazer bolinhas e abrir como se fosse uma massa de pastel
Rechear com mussarela, presunto, molho de tomates e orégano
Enrolar, pincelar com gema de ovo e assar!