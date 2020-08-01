Aprenda a fazer pizza enrolada com o Chef Juarez Campos

A receita desse sábado (1º) no "CBN e as Dicas do Chef" é um prato de família e que vai deixar de água na boca quem é apaixonado por massas! O prato dia é uma pizza enrolada. Acompanhe o passo a passo da receita na conversa do comentarista Juarez Campos com a jornalista Patrícia Vallim!