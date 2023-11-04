Aprenda a fazer o Couscous Alla Trapanese

Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma receita diferente. Uma receita deliciosa à base de frutos do mar. O prato do final de semana é um couscous alla trapanese. Confira!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CousCous - 11.20s - 04-11-23
A RECEITA: Couscous Alla Trapanese
Ingredientes: (4 porções)
- 400g de couscous pré cozido
- 1 colher de chã de açafrão da terra
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 400ml de caldo de peixe (ou o suficiente)
- 100g de lulas em anéis
- 100g de polvo cozido em rodelas
- 100g de calda de lagosta descascada e em rodelas
- 200g de camarões VG descascados e limpos
- 100g de cubos de peixe branco
- 1 xicara de vinho branco seco
- 2 xicaras de molho de tomates
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- Salsa picada
- Folhas de manjericão
- Pimenta dedo de moça ( opcional )
- ½ xícara de azeite
- Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
- Refogar cebola e alho picadinhos no azeite e reservar.
- Hidratar o couscous com o caldo quente e açafrão . Deixar esfriar.
- Com o garfo soltar o couscous.
- Juntar a cebola, alho e salsa picada.
- Misturar, acertar o tempero.
- Temperar os camarões, peixe, lulas e lagosta com sal e pimenta do reino.
- Refogar a cebola e alho no azeite.
- Juntar lulas, camarões, peixes, polvo e lagosta e refogar rapidamente.
- Perfumar com vinho branco e deixar evaporar.
- Adicionar o molho de tomates e a pimenta dedo de moça picadinha.
- Juntar salsa e manjericão.
- Verificar o tempero.
Montagem
- No centro do prato, colocar o couscous como se fosse um vulcão.
- No centro colocar o molho de frutos do mar e regar com azeite extravirgem