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CBN e As Dicas do Chef

Aprenda a fazer o Couscous Alla Trapanese

Um prato delicioso à base de frutos do mar

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 11:03

Publicado em 

04 nov 2023 às 11:03
Frutos do Mar
Frutos do Mar Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos traz uma receita diferente. Uma receita deliciosa à base de frutos do mar. O prato do final de semana é um couscous alla trapanese. Confira!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CousCous - 11.20s - 04-11-23
A RECEITA: Couscous Alla Trapanese
Ingredientes: (4 porções)
  • 400g de couscous pré cozido
  • 1 colher de chã de açafrão da terra
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 400ml de caldo de peixe (ou o suficiente)
  • 100g de lulas em anéis
  • 100g de polvo cozido em rodelas
  • 100g de calda de lagosta descascada e em rodelas
  • 200g de camarões VG descascados e limpos
  • 100g de cubos de peixe branco
  • 1 xicara de vinho branco seco
  • 2 xicaras de molho de tomates
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Salsa picada
  • Folhas de manjericão
  • Pimenta dedo de moça ( opcional )
  • ½ xícara de azeite
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Refogar cebola e alho picadinhos no azeite e reservar.
  • Hidratar o couscous com o caldo quente e açafrão . Deixar esfriar.
  • Com o garfo soltar o couscous.
  • Juntar a cebola, alho e salsa picada.
  • Misturar, acertar o tempero.
  • Temperar os camarões, peixe, lulas e lagosta com sal e pimenta do reino.
  • Refogar a cebola e alho no azeite.
  • Juntar lulas, camarões, peixes, polvo e lagosta e refogar rapidamente.
  • Perfumar com vinho branco e deixar evaporar.
  • Adicionar o molho de tomates e a pimenta dedo de moça picadinha.
  • Juntar salsa e manjericão.
  • Verificar o tempero.
Montagem
  • No centro do prato, colocar o couscous como se fosse um vulcão.
  • No centro colocar o molho de frutos do mar e regar com azeite extravirgem

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