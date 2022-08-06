Aprenda a fazer escondidinho de arroz, mandioca e sardinha

É a hora mais deliciosa do sábado! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é o escondidinho de arroz, mandioca e sardinha. Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.30s - 06-08-22
Ingredientes:
Purê de mandioca
400g de mandioca cozida
½ xícara de chá de leite
1 colher de sopa de margarina
Sal a gosto
Refogado sardinha
2 latas de sardinha em óleo
1 cebola picada
2 tomates sem pele picados
½ colher de sopa de coentro ou salsinha picada
Sal e molho de pimenta a gosto
--> Outros ingredientes:
1 e ½ xícara de chá de arroz cozido
1 lata de ervilha
2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado
Preparo:
Purê de Mandioca
Passe a mandioca pelo espremedor.
Junte o leite, a margarina e o sal.
Leve ao fogo mexendo sempre até obter um purê homogêneo.
Refogado:
Aqueça o óleo da sardinha e refogue a cebola até dourar.
Junte os tomates e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada até começarem a desmanchar.
Acrescente a sardinha, o coentro, o sal e o molho de pimenta a gosto.
Montagem:
Num refratário médio, distribua o arroz.
Sobre ele, o refogado de sardinha.
Cubra com ervilha. Finalize com o purê de mandioca.
Salpique o queijo ralado e leve ao forno pré-aquecido, até a superfície dourar