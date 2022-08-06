Aprenda a fazer escondidinho de arroz, mandioca e sardinha

Escondidinho do chef Juarez Crédito: Pixabay

É a hora mais deliciosa do sábado! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é o escondidinho de arroz, mandioca e sardinha. Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.30s - 06-08-22

Ingredientes:

Purê de mandioca

400g de mandioca cozida

½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de margarina

Sal a gosto

Refogado sardinha

2 latas de sardinha em óleo

1 cebola picada

2 tomates sem pele picados

½ colher de sopa de coentro ou salsinha picada

Sal e molho de pimenta a gosto

--> Outros ingredientes:

1 e ½ xícara de chá de arroz cozido

1 lata de ervilha

2 colheres de sopa de queijo Parmesão ralado

Preparo:

Purê de Mandioca

Passe a mandioca pelo espremedor.

Junte o leite, a margarina e o sal.

Leve ao fogo mexendo sempre até obter um purê homogêneo.

Refogado:

Aqueça o óleo da sardinha e refogue a cebola até dourar.

Junte os tomates e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada até começarem a desmanchar.

Acrescente a sardinha, o coentro, o sal e o molho de pimenta a gosto.

Montagem:

Num refratário médio, distribua o arroz.

Sobre ele, o refogado de sardinha.

Cubra com ervilha. Finalize com o purê de mandioca.