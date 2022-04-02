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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer deliciosas almôndegas gratinadas com purê de batatas

Ouça detalhes do preparo com o chef Juarez Campos

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 11:30

Publicado em 

02 abr 2022 às 11:30
Almôndegas
Almôndegas Crédito: Pixaby
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz um prato super simples e rápido de fazer. Chegando a hora do almoço, o que acha de preparar almôndegas gratinadas com purê de batatas? Acompanhe o passo a passo da receita!
CBN e as Dicas do Chefe - 5.15s - 02-04-22
Ingredientes:
500g de carne moída (patinho)
06 batatas grandes cozidas
200g de queijo parmesão ralado
2 colheres de manteiga
2 xícaras de molho de tomates
1 caixinha de creme de leite
1 xícara de farinha de rosca
1/2 pacote de creme de cebola em pó
Mussarela em cubos
Salsinha a gosto
Preparo:
Pegue a carne moída, misture com o creme de cebola até formar a massa para a almôndega , molde em formas de bolinha
Recheie com um cubo de mussarela
Frite no óleo e reserve
Faça o purê de batatas normalmente, adicione meia caixinha de creme de leite e também o queijo parmesão junto com a menteiga e sal
Montagem
Em uma travessa ao fundo coloque o purê e por cima as almôndegas já fritas e adicione o molho de tomate pronto e por último polvilhe o queijo.
Gratine no forno até derreter o queijo

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