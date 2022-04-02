Aprenda a fazer deliciosas almôndegas gratinadas com purê de batatas

Almôndegas Crédito: Pixaby

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz um prato super simples e rápido de fazer. Chegando a hora do almoço, o que acha de preparar almôndegas gratinadas com purê de batatas? Acompanhe o passo a passo da receita!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - 5.15s - 02-04-22

Ingredientes:

500g de carne moída (patinho)

06 batatas grandes cozidas

200g de queijo parmesão ralado

2 colheres de manteiga

2 xícaras de molho de tomates

1 caixinha de creme de leite

1 xícara de farinha de rosca

1/2 pacote de creme de cebola em pó

Mussarela em cubos

Salsinha a gosto

Preparo:

Pegue a carne moída, misture com o creme de cebola até formar a massa para a almôndega , molde em formas de bolinha

Recheie com um cubo de mussarela

Frite no óleo e reserve

Faça o purê de batatas normalmente, adicione meia caixinha de creme de leite e também o queijo parmesão junto com a menteiga e sal

Montagem

Em uma travessa ao fundo coloque o purê e por cima as almôndegas já fritas e adicione o molho de tomate pronto e por último polvilhe o queijo.