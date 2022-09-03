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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer: arroz multigrão com legumes, lentilhas e atum!

Acompanhe as dicas do Chef Juarez Campos

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 11:27

Publicado em 

03 set 2022 às 11:27
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita para aquelas pessoas que estão querendo comer menos carne no dia a dia. Aprenda a fazer um delicioso arroz multigrão com legumes, lentilhas e atum. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.01s - 03-09-22
A RECEITA:
Ingredientes: 4 porções
1 xícara de lentilhas
2 latas de atum ao óleo
1 xícara de arroz multigrãos
1 cebola média picada
2 dentes de alho picados
1 xícara de cenoura em cubos e aferventadas
1 xícara de abobrinha em cubos
1 lata de tomate pelado
1 xícara de caldo de legumes ou o suficiente
Salsa e cebolinha picados
Sal e pimenta do reino agosto
Azeite
Suco de limão
Preparo:
Deixar a lentilha de molho em água pelo menos 1 hora.
Refogar cebola e alho no azeite até murchar.
Juntar as lentilhas e o arroz. Refogue.
Adicionar os tomates amassados, a cenoura, a abobrinha e o óleo do atum.
Juntar caldo de legumes e deixar cozinhar tampado em fogo médio até cozinhar(20 a 25 minutos). Se precisar junte mais caldo.
Assim que estiver cozido, junte o atum esfarelado, salsa, cebolinha, suco de limão e misture.
Acertar o tempero e servir quente ou frio como salada.

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