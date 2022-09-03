Aprenda a fazer: arroz multigrão com legumes, lentilhas e atum!

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita para aquelas pessoas que estão querendo comer menos carne no dia a dia. Aprenda a fazer um delicioso arroz multigrão com legumes, lentilhas e atum. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.01s - 03-09-22

A RECEITA:

Ingredientes: 4 porções

1 xícara de lentilhas

2 latas de atum ao óleo

1 xícara de arroz multigrãos

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de cenoura em cubos e aferventadas

1 xícara de abobrinha em cubos

1 lata de tomate pelado

1 xícara de caldo de legumes ou o suficiente

Salsa e cebolinha picados

Sal e pimenta do reino agosto

Azeite

Suco de limão

Preparo:

Deixar a lentilha de molho em água pelo menos 1 hora.

Refogar cebola e alho no azeite até murchar.

Juntar as lentilhas e o arroz. Refogue.

Adicionar os tomates amassados, a cenoura, a abobrinha e o óleo do atum.

Juntar caldo de legumes e deixar cozinhar tampado em fogo médio até cozinhar(20 a 25 minutos). Se precisar junte mais caldo.

Assim que estiver cozido, junte o atum esfarelado, salsa, cebolinha, suco de limão e misture.