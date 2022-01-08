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CBN e as Dicas do Chef

Aprenda a fazer a Fritada do Chef Juarez Campos

Ouça a conversa com o comentarista Juarez Campos

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:19

Publicado em 

08 jan 2022 às 12:19
Receita com ovos
Receita com ovos Crédito: azerbaijan_stockers/Freepik
"O ovo é o segundo alimento mais completo do mundo, só perde pro leite materno". É o que aponta o Chef Juarez Campos e, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, ele nos ensina a fazer uma fritada de ovos – ou também conhecida como "frittata", receita de inspiração vinda da Toscana. Ouça a receita completa!
CBN e as Dicas do Chef - Fritada - 13.07s - 08-01-22.mp3

A RECEITA:

Ingredientes:
  • 1 cebola
  • 4 colheres de sopa de ervilhas
  • 1 cebolinha
  • 1 abobrinha
  • 2 fatias de presunto
  • 100g de queijo mussarela
  • 4 ovos
  • Sal a gosto
Preparo:
  • Pré-aquecer o forno a 180ºC
  • Triturar a cebola, ralar a abobrinha após cortar suas extremidades, picar o presunto e o queijo
  • Em um recipiente, misturar bem os ovos. Juntar a cebola, abobrinha, queijo, presunto e as ervilhas
  • Ajustar o sal se achar necessário. Misturar tudo
  • Passar um pouco de óleo em uma forma com aproximadamente 16 cm de diâmetro
  • Colocar a mistura na forma e levar ao forno por aproximadamente 20 a 30 minutos, até que os ovos estejam cozidos
  • Retirar da forma e servir com salada ou pão.

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