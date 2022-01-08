Aprenda a fazer a Fritada do Chef Juarez Campos

"O ovo é o segundo alimento mais completo do mundo, só perde pro leite materno". É o que aponta o Chef Juarez Campos e, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, ele nos ensina a fazer uma fritada de ovos – ou também conhecida como "frittata", receita de inspiração vinda da Toscana. Ouça a receita completa!
CBN e as Dicas do Chef - Fritada - 13.07s - 08-01-22.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
- 1 cebola
- 4 colheres de sopa de ervilhas
- 1 cebolinha
- 1 abobrinha
- 2 fatias de presunto
- 100g de queijo mussarela
- 4 ovos
- Sal a gosto
Preparo:
- Pré-aquecer o forno a 180ºC
- Triturar a cebola, ralar a abobrinha após cortar suas extremidades, picar o presunto e o queijo
- Em um recipiente, misturar bem os ovos. Juntar a cebola, abobrinha, queijo, presunto e as ervilhas
- Ajustar o sal se achar necessário. Misturar tudo
- Passar um pouco de óleo em uma forma com aproximadamente 16 cm de diâmetro
- Colocar a mistura na forma e levar ao forno por aproximadamente 20 a 30 minutos, até que os ovos estejam cozidos
- Retirar da forma e servir com salada ou pão.