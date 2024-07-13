Anarriê! Receita de arroz doce para arrasar no arraiá

O mês de julho chegou e o clima de festa junina continua no ar! Para quem arrasar nos arraiás e quermesses, Chef Juarez Campos ensina uma receita de arroz doce com paçoca e coco nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef". Ouça a conversa completa!
A RECEITA: Arroz doce com paçoca e coco
Ingredientes:
- 2 xícaras de arroz
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 6 xícaras de água
- 2 xícaras de leite
- 1 lata de leite condensado
- + 2 colheres de açúcar
- 100g de coco ralado
- 200g de paçoca moída
- Canela agosto
- Cozinhe o arroz na água com as duas colheres de açúcar.
- Quando estiver mole, adicione o leite e o leite condensado, mexendo sempre. Deixe encorpar um pouco.
- Numa frigideira, coloque as outras duas colheres de açúcar e o coco e mexa bem, até formar uma farofinha.
- Retire do fogo e misture a paçoca e a canela.
- Sirva em cima do arroz quente