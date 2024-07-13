CBN e as Dicas do Chef

Anarriê! Receita de arroz doce para arrasar no arraiá

Docinho e cremoso, frio ou quente, ele sempre faz sucesso

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 11:20

Arroz-doce cremoso
O mês de julho chegou e o clima de festa junina continua no ar! Para quem arrasar nos arraiás e quermesses, Chef Juarez Campos ensina uma receita de arroz doce com paçoca e coco nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef". Ouça a conversa completa!
A RECEITA: Arroz doce com paçoca e coco
Ingredientes:
  • 2 xícaras de arroz
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 6 xícaras de água
  • 2 xícaras de leite
  • 1 lata de leite condensado
  • + 2 colheres de açúcar
  • 100g de coco ralado
  • 200g de paçoca moída
  • Canela agosto
Preparo:
  • Cozinhe o arroz na água com as duas colheres de açúcar.
  • Quando estiver mole, adicione o leite e o leite condensado, mexendo sempre. Deixe encorpar um pouco.
  • Numa frigideira, coloque as outras duas colheres de açúcar e o coco e mexa bem, até formar uma farofinha.
  • Retire do fogo e misture a paçoca e a canela.
  • Sirva em cima do arroz quente

