Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Abacaxi caramelizado com mel, rum e sorvete de coco é a receita da semana!

E fica nais gostoso com o "Abacaxi de Marataízes... Doce, Doce, Doce, parece que tem mel!"

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 12:04

Publicado em 

22 out 2022 às 12:04
Abacaxi caramelizado
Abacaxi caramelizado Crédito: Reprodução
Nada como uma boa sobremesa para adoçar um pouco a vida depois do almoço" Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz uma receita em homenagem a um município do Espírito Santo: Marataízes. Aprenda a fazer abacaxi caramelizado com mel de especiarias, rum e sorvete de coco verde. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - ABACAXI - 5.45s - 22-10-22
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
  • 1 abacaxi descascado, sem miolo e em rodelas
  • 1 limão verde
  • 1 limão siciliano
  • 1 laranja
  • 1 xícara de passas brancas de molho em um pouco de rum
  • 200ml de mel de acácia ou da sua preferência
  • Cardamomo, grãos de coentro, anis estrelado, zimbro, canela em pau, cravo da índia e pimenta do reino em grão.
  • 1 xicara de açúcar mascavo
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • ¼ de xicara de Run Carta Oro
  • Gotas de baunilha
  • Sorvete de coco
Preparo:
  • Aquecer as especiarias numa frigideira antiaderente seca até soltar os aromas
  • Aquecer o mel até ebulição, juntar as especiarias e deixar esfriar e peneirar
  • Dissolva o açúcar e um pouco de água, junte a baunilha e os zests dos limões e da laranja e aqueça ligeiramente
  • À parte, doure o abacaxi na manteiga e flambe com o rum
  • Adicione o abacaxi e as passas com o rum que ficaram de molho
  • Cozinhe em fogo baixo regando e virando o abacaxi até amaciar
  • A calda deve ficar com a consistência de um xarope não muito grosso. Esfriar
  • Servir quente ou frio escorrido da calda com sorvete de coco e regado com o mel de especiarias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados