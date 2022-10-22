Abacaxi caramelizado com mel, rum e sorvete de coco é a receita da semana!

Nada como uma boa sobremesa para adoçar um pouco a vida depois do almoço" Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz uma receita em homenagem a um município do Espírito Santo: Marataízes. Aprenda a fazer abacaxi caramelizado com mel de especiarias, rum e sorvete de coco verde. Ouça a conversa completa!