Abacaxi caramelizado com mel, rum e sorvete de coco é a receita da semana!

Nada como uma boa sobremesa para adoçar um pouco a vida depois do almoço" Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos traz uma receita em homenagem a um município do Espírito Santo: Marataízes. Aprenda a fazer abacaxi caramelizado com mel de especiarias, rum e sorvete de coco verde. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - ABACAXI - 5.45s - 22-10-22
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
- 1 abacaxi descascado, sem miolo e em rodelas
- 1 limão verde
- 1 limão siciliano
- 1 laranja
- 1 xícara de passas brancas de molho em um pouco de rum
- 200ml de mel de acácia ou da sua preferência
- Cardamomo, grãos de coentro, anis estrelado, zimbro, canela em pau, cravo da índia e pimenta do reino em grão.
- 1 xicara de açúcar mascavo
- 3 colheres de sopa de manteiga
- ¼ de xicara de Run Carta Oro
- Gotas de baunilha
- Sorvete de coco
Preparo:
- Aquecer as especiarias numa frigideira antiaderente seca até soltar os aromas
- Aquecer o mel até ebulição, juntar as especiarias e deixar esfriar e peneirar
- Dissolva o açúcar e um pouco de água, junte a baunilha e os zests dos limões e da laranja e aqueça ligeiramente
- À parte, doure o abacaxi na manteiga e flambe com o rum
- Adicione o abacaxi e as passas com o rum que ficaram de molho
- Cozinhe em fogo baixo regando e virando o abacaxi até amaciar
- A calda deve ficar com a consistência de um xarope não muito grosso. Esfriar
- Servir quente ou frio escorrido da calda com sorvete de coco e regado com o mel de especiarias.