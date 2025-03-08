CBN e as Dicas do Chef

A vida é doce: pudim de leite condensado e coco na pressão

Aprenda o preparo com o chef Juarez Campos

Publicado em 08 de Março de 2025 às 11:23

Pudim Crédito: Pixabay
A receita do chef Juarez Campos para este sábado (08/3) é um pudim de leite condensado com coco e com preparo super rápido na panela de pressão. Vamos ao preparo. 
Ingredientes: 6 porções
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (use a lata do leite condensado vazia para medir)
3 ovos
1 colher de sopa de maisena
½ xícara de chá de côco ralado grosso
Calda:
1 xícara de chá de açúcar
½ xícara de chá de água
Preparo:
Para a calda, leve uma panela ao fogo médio com os ingredientes até formar um caramelo dourado.
Espalhe em uma fôrma de 22cm de diâmetro e reserve.
Bata no liquidificador o leite condensado, o leite, os ovos e a maisena.
Misture o côco com uma colher, despeje na forma caramelada, cubra com papel-alumínio e reserve.
Em uma panela de pressão, coloque 2 xícaras de água e coloque a fôrma por cima.
Tampe a panela e cozinhe por 8 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão.
Desligue, deixe a pressão sair naturalmente e abra a panela.
Deixe esfriar e leve o pudim à geladeira por 4 horas.
Desenforme e sirva.

