CBN e as Dicas do Chef

A sobremesa do final de semana: aprenda a fazer um Flan de Pé de Moleque

Ouça a conversa completa com o chef Juarez Campos

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 12:09

Flan de Pé de Moleque Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita escolhida foi uma sobremesa para adoçar o final de semana dos ouvintes. Após participar de um festival de gastronomia, música e cultura italiana em Nova Venécia, o chef Juarez Campos achou por lá um pé de moleque e resolver acrescentar algumas outras coisas na receita. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.03s - 24-09-22.mp3
A RECEITA
Ingredientes do Flan:
  • 1 envelope de gelatina em pó incolor sem sabor
  • 1 lata de leite (use a lata de creme de leite vazia para medir)
  • 2 latas de creme de leite
  • 2 xícaras de chá de doce de leite cremoso
  • 150g de pé de moleque picado
Ingredientes da Calda:
  • 1 e ½ xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água
Preparo:
  • Em uma panela dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo baixo, sem mexer por 12 minutos ou até formar um caramelo dourado.
  • Despeje em uma forma de buraco no meio de 22cm de diâmetro e gire a forma para untar por igual. Reserve.
  • Em uma panela, polvilhe a gelatina no leite e deixe descansar por 5 minutos.
  • Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver.
  • Bata no liquidificador com o creme de leite e o doce de leite até ficar homogêneo.
  • Adicione o pé de moleque e bata para misturar .
  • Despeje na forma e leve a geladeira por 2hs ou até firmar.
  • Desenforme e sirva

