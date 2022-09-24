A sobremesa do final de semana: aprenda a fazer um Flan de Pé de Moleque

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita escolhida foi uma sobremesa para adoçar o final de semana dos ouvintes. Após participar de um festival de gastronomia, música e cultura italiana em Nova Venécia, o chef Juarez Campos achou por lá um pé de moleque e resolver acrescentar algumas outras coisas na receita. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.03s - 24-09-22.mp3
A RECEITA
Ingredientes do Flan:
- 1 envelope de gelatina em pó incolor sem sabor
- 1 lata de leite (use a lata de creme de leite vazia para medir)
- 2 latas de creme de leite
- 2 xícaras de chá de doce de leite cremoso
- 150g de pé de moleque picado
Ingredientes da Calda:
- 1 e ½ xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água
Preparo:
- Em
uma panela dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo baixo, sem
mexer por 12 minutos ou até formar um caramelo dourado.
- Despeje em uma forma de buraco no meio de 22cm de diâmetro e gire a forma para untar por igual. Reserve.
- Em uma panela, polvilhe a gelatina no leite e deixe descansar por 5 minutos.
- Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver.
- Bata no liquidificador com o creme de leite e o doce de leite até ficar homogêneo.
- Adicione o pé de moleque e bata para misturar .
- Despeje na forma e leve a geladeira por 2hs ou até firmar.
- Desenforme e sirva