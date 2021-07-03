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CBN e as Dicas do Chef

A receita do "Lanchão de mortadela defumada" do chef Juarez Campos

Ouça o passo a passo da preparação!

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 12:35

Publicado em 

03 jul 2021 às 12:35
Juarez Campos ensina o preparo de um pastelão de forno que leva o nome
Juarez Campos ensina o preparo de um pastelão de forno que leva o nome "lanchão de mortadela defumada" Crédito: Reprodução
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita com ingrediente típico da gastronomia paulista - a mortadela! Ele ensina o preparo de um pastelão de forno que leva o nome "lanchão de mortadela defumada". Ouça o passo a passo!
CBN e as Dicas do Chef - 03/07/2021

A receita

  • Ingredientes da massa:
  • 500g de farinha de trigo (aproximadamente)
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 colher de sopa de sal
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 10g de fermento biológico
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de leite morno
  • 1 gema de ovo para pincelar
  • Ingredientes do recheio:
  • 350g de mortadela defumada
  • 300g de muçarela ralada
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola (coloque a gosto)
  • Salsinha
  • Sal a gosto
  • Preparo do recheio:
  • Em uma tigela, misture todos os ingredientes.
  • Reserve um pouco para decorar.
  • Preparo da massa:
  • Em uma bacia, coloque o leite, o açúcar, óleo, o azeite, o sal, o fermento, o ovo e misture com auxílio de uma colher.
  • Coloque a farinha aos poucos e misture até soltar das mãos.
  • Leve a massa para uma bancada untada com óleo e sove durante uns 10 minutos.
  • Tampe com plástico e deixe descansar aproximadamente 30 minutos.
  • Divida a massa em duas partes.
  • Em uma forma com fundo removível untada com óleo, forre o fundo e as laterais (aproximadamente na altura do recheio).
  • Coloque o recheio, cubra a massa, pincele com a gema e decore.
  • Coloque para descansar aproximadamente uns 30 minutos.
  • Até dobrar de volume, leve para assar no forno pré-aquecido por aproximadamente 25 minutos até dourar.

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