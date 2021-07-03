A receita do "Lanchão de mortadela defumada" do chef Juarez Campos

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos traz uma receita com ingrediente típico da gastronomia paulista - a mortadela! Ele ensina o preparo de um pastelão de forno que leva o nome "lanchão de mortadela defumada". Ouça o passo a passo!
CBN e as Dicas do Chef - 03/07/2021
A receita
- Ingredientes da massa:
- 500g de farinha de trigo (aproximadamente)
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1/2 colher de sopa de sal
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de azeite
- 10g de fermento biológico
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de leite morno
- 1 gema de ovo para pincelar
- Ingredientes do recheio:
- 350g de mortadela defumada
- 300g de muçarela ralada
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola (coloque a gosto)
- Salsinha
- Sal a gosto
- Preparo do recheio:
- Em uma tigela, misture todos os ingredientes.
- Reserve um pouco para decorar.
- Preparo da massa:
- Em uma bacia, coloque o leite, o açúcar, óleo, o azeite, o sal, o fermento, o ovo e misture com auxílio de uma colher.
- Coloque a farinha aos poucos e misture até soltar das mãos.
- Leve a massa para uma bancada untada com óleo e sove durante uns 10 minutos.
- Tampe com plástico e deixe descansar aproximadamente 30 minutos.
- Divida a massa em duas partes.
- Em uma forma com fundo removível untada com óleo, forre o fundo e as laterais (aproximadamente na altura do recheio).
- Coloque o recheio, cubra a massa, pincele com a gema e decore.
- Coloque para descansar aproximadamente uns 30 minutos.
- Até dobrar de volume, leve para assar no forno pré-aquecido por aproximadamente 25 minutos até dourar.