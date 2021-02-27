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CBN E AS DICAS DO CHEF

A receita do Chef com ingredientes que já estão na sua geladeira

Confira o passo a passo de como preparar esse prato!

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:15

Publicado em 

27 fev 2021 às 09:15
Escondidinho de frango com milho
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita de Juarez Campos é um "Escondidinho de frango com milho"! Confira o passo a passo de como preparar esse prato com ingredientes que certamente você já tem em casa! Anote!
CBN e as Dicas do Chefe - Escondidinho de Frango - 8.45s - 27-02-21
A RECEITA:
Ingredientes (6 porções):
1 colher de sopa de manteiga
5 batatas cozidas espremidas
1 cebola média picada
2 dentes de alho
500g de peito de frango cozido e desfiado
2 colheres de sopa de azeite
1 xícara de cenoura ralada
4 tomates sem sementes picados
Meia (1/2) xícara de azeitonas verdes sem caroço e laminadas
1 colher de sopa de salsa e cebolinha picada
1 pimentão verde em cubos (opcional)
Meia (1/2) xícara de caldo de frango
1 lata de milho verde
1/2 (meio) pacote de creme de cebola
2 xícaras de leite
1 colher de sopa de requeijão
200g de muçarela
Preparo:
Fazer um purê só com batata e manteiga. Reserve.
À parte, refogue cebola e alho no azeite.
Acrescente os tomates. Refogue.
Junte o frango, milho, cenoura e caldo de frango. Deixar cozinhar um pouco.
Junte salsa, cebolinha e azeitonas.
À parte, dissolver o creme de cebola e oleite, adicione o requeijão e junte ao frango.
Acertar o tempero.
Transferir para um refratário.
Cobrir com o purê e salpicar a muçarela.
Levar ao forno pré-aquecido a 200º C até gratinar (20 a 30 minutos).
 

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