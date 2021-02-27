A receita do Chef com ingredientes que já estão na sua geladeira

Escondidinho de frango com milho

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita de Juarez Campos é um "Escondidinho de frango com milho"! Confira o passo a passo de como preparar esse prato com ingredientes que certamente você já tem em casa! Anote!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Escondidinho de Frango - 8.45s - 27-02-21

A RECEITA:

Ingredientes (6 porções):

1 colher de sopa de manteiga

5 batatas cozidas espremidas

1 cebola média picada

2 dentes de alho

500g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de cenoura ralada

4 tomates sem sementes picados

Meia (1/2) xícara de azeitonas verdes sem caroço e laminadas

1 colher de sopa de salsa e cebolinha picada

1 pimentão verde em cubos (opcional)

Meia (1/2) xícara de caldo de frango

1 lata de milho verde

1/2 (meio) pacote de creme de cebola

2 xícaras de leite

1 colher de sopa de requeijão

200g de muçarela

Preparo:

Fazer um purê só com batata e manteiga. Reserve.

À parte, refogue cebola e alho no azeite.

Acrescente os tomates. Refogue.

Junte o frango, milho, cenoura e caldo de frango. Deixar cozinhar um pouco.

Junte salsa, cebolinha e azeitonas.

À parte, dissolver o creme de cebola e oleite, adicione o requeijão e junte ao frango.

Acertar o tempero.

Transferir para um refratário.

Cobrir com o purê e salpicar a muçarela.