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CBN E AS DICAS DO CHEF

A receita deste sábado é a do Pudim Inglês de Panetone

Está sobrando panetone em casa? Aproveite e faça essa delícia!

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 10:28

Publicado em 

04 jan 2020 às 10:28
O Natal já aconteceu há 10 dias, mas isso não quer dizer que o panetone, típico da festividade, tenha que ser deixado de lado. Por isso, neste sábado, o chef Juarez Campos ensina uma sobremesa a base de panetone com o "sabor de natal". É o Pudim Inglês de Panetone. Acompanhe!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pudim Inglês de Panetone - 12.19s - 04-01-20
A RECEITA:
[Rende 12 porções]
Ingredientes do pudim:
250g de panetone esfarelado
5 ovos
3 xícaras de chá de leite
1 lata de leite condensado
1 colher de sopa de manteiga
1 colher (de café) de cravo em pó
1 colher (de café) de canela em pó
Preparo do pudim:
Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite, a manteiga, o cravo e a canela.
Transfira a mistura para uma tigela e adicione os farelos do panetone.
Coloque o pudim em uma forma de 24 cm de diâmetro com furo central, caramelizada, e asse em banho-maria no forno pré aquecido a 200°C durante cerca de 50 minutos.
Deixe esfriar e desenforme. Sirva gelado.
Ingredientes do creme inglês:
1 lata de leite condensado
1 colher de chá de essência de baunilha
2 colheres de chá de amido de milho
3 gemas
500ml de leite
Preparo do creme inglês:
Bata todos os ingredientes na batedeira até obter um creme uniforme.
Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até levantar fervura.
Deixe esfriar.

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