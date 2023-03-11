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CBN e as Dicas do Chef

A receita de hoje é cachorro-quente de forno

Rápido, prático e delicioso.... Perfeito para qualquer hora

Publicado em 11 de Março de 2023 às 12:20

Publicado em 

11 mar 2023 às 12:20
Cachorro-quente assado
Cachorro-quente assado Crédito: Josapar/Divulgação
A receita desta semana é um prato bem comum e clássico no mundo inteiro. Cachorro quente, mas feito de uma forma um pouquinho diferente, no forno. O Chef Juarez Campos ensina essa receita nesta edição do CBN e as Dicas do Chef. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11-03-23
A RECEITA: 10 porções
Ingredientes:
  • 1 e ½ xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de óleo
  • Sal a gosto
  • 1 xícara de chá de amido de milho
  • 2 e ½ xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de orégano
  • 1 xícara de chá de queijo Parmesão ralado
  • 2 xícaras de chá de mussarela ralada
  • 1 lata de milho
  • 2 tomates picados
  • 3 xícaras de chá de salsicha fatiada
  • Mostarda, ketchup e batata palha a gosto
Preparo:
  • No liquidificador bata o leite, os ovos, óleo e o sal.
  • Junte o amido, a farinha e bata novamente.
  • Acrescente o orégano e o fermento, misture e reserve.
  • Em um recipiente a parte, misture o queijo ralado, a mussarela, o milho e os tomates.
  • Em um refratário retangular médio, untado, despeje metade da massa.
  • Cubra com as salsichas e espalhe a mistura de queijos.
  • Despeje a massa restante e leve ao forno, preaquecido até dourar.
  • Cubra com a batata palha e sirva com a mostarda e ketchup.

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