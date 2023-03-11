A receita de hoje é cachorro-quente de forno

A receita desta semana é um prato bem comum e clássico no mundo inteiro. Cachorro quente, mas feito de uma forma um pouquinho diferente, no forno. O Chef Juarez Campos ensina essa receita nesta edição do CBN e as Dicas do Chef. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11-03-23
A RECEITA: 10 porções
Ingredientes:
- 1 e ½ xícara de chá de leite
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- Sal a gosto
- 1 xícara de chá de amido de milho
- 2 e ½ xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de sopa de orégano
- 1 xícara de chá de queijo Parmesão ralado
- 2 xícaras de chá de mussarela ralada
- 1 lata de milho
- 2 tomates picados
- 3 xícaras de chá de salsicha fatiada
- Mostarda, ketchup e batata palha a gosto
Preparo:
- No liquidificador bata o leite, os ovos, óleo e o sal.
- Junte o amido, a farinha e bata novamente.
- Acrescente o orégano e o fermento, misture e reserve.
- Em um recipiente a parte, misture o queijo ralado, a mussarela, o milho e os tomates.
- Em um refratário retangular médio, untado, despeje metade da massa.
- Cubra com as salsichas e espalhe a mistura de queijos.
- Despeje a massa restante e leve ao forno, preaquecido até dourar.
- Cubra com a batata palha e sirva com a mostarda e ketchup.