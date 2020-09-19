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áudio e texto

A receita de chef para você fazer: Ovo mollet com canjiquinha

Atenção aos detalhes para você fazer em casa!

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 13:02

Publicado em 

19 set 2020 às 13:02
Atenção ao preparo: ouça o áudio abaixo Crédito: divulgação/ Bia Brunow
A receita dessa edição do CBN e as Dicas do Chef remete à infância de Juarez Campos e é uma ótima opção para substituir o arroz! O chef ensina como fazer uma deliciosa canjiquinha com um toque especial: o prato acompanha um ovo mollet. Acompanhe o passo a passo da preparação:
Podcast - CBN e As Dicas do Chefe - 19-09-20
A RECEITA: 
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
4 ovos frescos em temperatura ambiente
200g de canjiquinha ou quirera de milho
1 cebola média cortada em cubinhos
1 cenoura pequena cortada em cubinhos
1 talo de aipo cortado em cubinhos
1 talo de alho-poró cortado em cubinhos
1 dente de alho grande picadinho
4 colheres de sopa de azeite de oliva
Caldo de legumes
Salsa e cebolinha picadas
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Lave bem a canjiquinha e escorra.
Refogue a cebola, a cenoura, o aipo, o alho-poró e o alho picadinho até murchar.
Adicione a canjiquinha e cubra com caldo de legumes.
Deixe cozinhar até amaciar (em torno de 15 minutos).
Junte a salsa, a cebolinha e um pouco de azeite de oliva.
Acerte o tempero e reserve quente.
Em uma panela, aqueça água suficiente para cobrir os 4 ovos e mantenha em fogo alto.
Quando ferver, junte os ovos e cozinhe por entre 4 e 5 minutos.
Em seguida, interrompa a cocção do ovos colocando-os em uma tigela de água com
gelo.
Descasque-os cuidadosamente e reserve.
Na hora de servir, aqueça-os em água quente por 1 minuto e sobre a canjiquinha.
 

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