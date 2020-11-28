A receita de "Arroz de Forno com Sardinha" e dicas do peixe com pão

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos faz uma receita em homenagem ao seu passado de estudante - época em que comia muita sardinha! Ele faz uma releitura do tradicional arroz com o peixe: é o Arroz de Forno com Sardinha. Ouça o passo a passo da receita. Aproveite o áudio para saber mais de uma receitinha para juntar sardinha e pães!