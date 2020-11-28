A receita de "Arroz de Forno com Sardinha" e dicas do peixe com pão

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos faz uma receita em homenagem ao seu passado de estudante - época em que comia muita sardinha! Ele faz uma releitura do tradicional arroz com o peixe: é o Arroz de Forno com Sardinha. Ouça o passo a passo da receita. Aproveite o áudio para saber mais de uma receitinha para juntar sardinha e pães!
CBN e as Dicas do Chefe - Arroz de Forno - COM VH - 13.20s - 28-11-20.mp3
A RECEITA:
INGREDIENTES
2 latas de sardinhas em óleo
1 xícara de chá de arroz cru
1 xicara de molho de tomate
1/2 xícara de chá de ervilha frescas congeladas
1 xícara de palmito picado
1/2 pacote de batata palha extrafina
1 copo de requeijão cremoso
1/2 xícara de chá de milho em conserva
2 colheres de sopa de azeitona verde picada
3 ovos cozidos picados
2 colheres de sopa de queijo
Parmesão ralado
PREPARO
Prepare o arroz como de costume, usando o óleo da sardinha.
Envolva o molho de tomate no arroz cozido.
Acrescente a ervilha, o palmito, o milho e a azeitona. Misture.
Junte as sardinhas sem espinhas em pedaços, os ovos cozidos e o requeijão. Misture novamente.
Transfira para um refratário, salpique o queijo ralado e leve ao forno, pré-aquecido, por cerca de 15 minutos ou até o arroz ficar quente.
Cubra com batata palha e sirva