A cozinha do Levante: aprenda a preparar 'Shakshuka' com carne moída

A cozinha do Levante - uma região histórica que abrange grande área do Oriente Médio - é uma tendência. É o que evidencia o chef Juarez Campos, que passou o mês de março estudando novos destaques da gastronomia mundial em Nova York. Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é a "Shakshuka", tradicional do Levante, que na versão "juarezada" levou carne moída. Ouça o passo a passo da preparação!
Ingredientes:
250g de carne moída (preferencialmente patinho)
1 lata de tomates pelados ('Pomodori Pelati')
4 tomates maduros e picados
2 pimentões vermelho cortado em tiras pequenas
1 cebola pequena cortada em tiras
3 dentes de alho amassados
4 colheres de sopa de azeite
4 ovos
Salsa picada a gosto
Sal a gosto
Páprica picante a gosto
Cominho a gosto
Pimenta caiena em pó a gosto (opcional)
Pimenta do reino a gosto
Preparo:
Em uma panela pequena, refogue a carne moída temperada com sal e a pimenta do reino. Reserve.
Em uma frigideira grande, refogue a cebola no azeite até ficar transparente.
Acrescente os pimentões cortados em tiras e refogue mais um pouco até murchar.
Quando os pimentões já estiverem murchos, acrescente os tomates picados, os alhos amassados, o sal, a páprica picante, a pimenta caiena e o cominho.
Quando o tomate murchar bem, acrescente os tomates pelados amassados e 1/2 xícara de água.
Espere o molho de tomate levantar fervura até encorpar (a essa altura você tem um molho pastoso e quase homogêneo).
Acrescente a carne moída já pronta e reservada anteriormente e mexa até ficar uniforme no molho.
Faça buracos rasos no molho e distribua os ovos neles.
Tampe a frigideira, para que os ovos cozinhem no molho e no vapor.
Deixe 4 minutos se gostar da gema um pouquinho mole, mas se preferir a gema durinha, deixe 6 a 7 minutos.
Desligue o fogo, jogue salsa por cima e sirva.
Dica do chef:
O prato é ideal para ser compartilhado! Sirva com pães!