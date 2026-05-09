Em comemoração às mães: lombo suíno com molho de vinho do porto, panceta e shitake

Lombo Suino Com Molho De Vinho Do Porto, Panceta E Shitake é a dica do chef Juarez Campos em homenagem às mães. Ouça as dicas do comentarista.
Ingredientes: 8 porções
1,5kg de lombo suíno (ou copa lombo) temperado
4 dentes de alho
1 cebola média picada
1 cenoura pequena descascada em cubos
1 talo de alho porró picado
2 talos de aipo picados
1 colher de sopa de extrato de tomate
100g de linguiça sem pele
1 xícara de vinho do Porto Tawny
2 xícaras de vinho tinto seco
½ xícara de vinagre balsâmico
2 bandejas de cogumelos shitake laminados
100g de bacon ou pancetta em bastões
1 colher de sopa de farinha de trigo
500ml de caldo de carne ou de legumes
Sal e pimenta do reino
1 ramo de tomilho
1 maço de salsa picada
½ maço de cebolinha picada
Preparo:
Deixar marinar de véspera o lombo temperado com alho, cebola, alho porró, aipo, cenoura, tomilho e os vinhos.
Refogar os bastões de bacon no azeite.
Juntar os cogumelos e cozinhar. Reservar.
Escorrer o lombo da marinada, enxugar e dourar em fogo médio e resevar.
Dourar a linguiça e juntar a marinada sólida.
Juntar o extrato de tomate e caramelizar.
Polvilhar com trigo.
Voltar a carne, juntar a marinada líquida, vinagre balsâmico, salsa e cebolinha.
Deixar reduzir a metade.
Adicionar o caldo de carne e deixar cozinhar até amaciar. Reservar a carne.
Peneirar o molho, juntar a mistura de bacon e cogumelos. Acertar o tempero e textura.
Servir fatiado com o molho.