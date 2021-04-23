'Hambúrguer de Vegetais': confira o passo a passo da receita

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é vegetariana! Juarez Campos apresentou a receita de um delicioso 'hambúrguer de vegetais'. O chef ensinou o passo a passo da preparação, em uma conversa com o jornalista Fábio Botacin. Ouça:
CBN E AS DICAS DO CHEFE - HAMBURGUER VEGANO - 8.33s - 24-04-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
4 batatas doce pequenas
1 cenoura pequena
1 abobrinha pequena
1 cebola média
2 a 4 colheres de farinha de aveia
Salsinha e alecrim
Sal, alho e pimenta do reino
Preparo:
Cozinhe as batatas em água com sal até o ponto de purê. Reserve.
Rale a cenoura, a abobrinha e a cebola e refogue com azeite e alho até ficar ao dente.
Espere esfriar.
Misture o purê, acrescente a farinha até desgrudar da mão e acerte os temperos.
Modele os hambúrgueres e grelhe com azeite.
Dica do chef:
Sirva como hambúrguer tradicional, com pão brioche, queijo, alface e tomate!