Windows 7: sistema deixará de receber atualização em 2020

Daqui a 88 dias, em 14 de janeiro de 2020, a Microsoft deixará de dar suporte ao Windows 7, lançado em 2009. Ou seja, após a data, o sistema operacional não vai mais receber atualizações nem oferecer “patches” que corrigem vulnerabilidades de segurança. O Windows 7 chegou a ser o sistema mais usado do mundo, superando a marca de 50% de usuários mundiais.

No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (18), Gilberto Sudré aponta que o Windows 7 ainda é opção para cerca de 41% dos consumidores. Ao mesmo tempo, 40% das microempresas e 48% das pequenas e médias empresas e grandes corporações ainda utilizam esses sistemas. O comentarista explica quais serão os riscos de usar um sistema sem atualização e indica as alternativas para os usuários. Acompanhe!