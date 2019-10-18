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CBN E A TECNOLOGIA

Windows 7: sistema deixará de receber atualização em 2020

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 11:02

Publicado em 

18 out 2019 às 11:02
Daqui a 88 dias, em 14 de janeiro de 2020, a Microsoft deixará de dar suporte ao Windows 7, lançado em 2009. Ou seja, após a data, o sistema operacional não vai mais receber atualizações nem oferecer “patches” que corrigem vulnerabilidades de segurança. O Windows 7 chegou a ser o sistema mais usado do mundo, superando a marca de 50% de usuários mundiais.
No CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (18), Gilberto Sudré aponta que o Windows 7 ainda é opção para cerca de 41% dos consumidores. Ao mesmo tempo, 40% das microempresas e 48% das pequenas e médias empresas e grandes corporações ainda utilizam esses sistemas. O comentarista explica quais serão os riscos de usar um sistema sem atualização e indica as alternativas para os usuários. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 11-10-19

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