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Wi-Fi: sua senha é segura? Quais erros que muitos cometem ao nomear a rede?

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 17 de Dezembro de 2025 às 11:36

Publicado em 

17 dez 2025 às 11:36
Mulher faz uma selfie: wi-fi pode prejudicar a pele
 wi-fi  Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o assunto em destaque envolve segurança digital! Você sabia que a porta de entrada para golpes, invasões e até prejuízos financeiros pode estar no seu Wi-Fi? Com o comentarista Gilberto Sudré vamos falar sobre algo que todo mundo usa, mas quase ninguém configura direito: a rede Wi-Fi da sua casa ou do seu comércio. Será que sua senha é segura? Seu vizinho pode estar usando sua internet? Seu Wi-Fi pode estar sendo usado para aplicar golpes sem você saber? Quais erros que muitos cometem ao nomear a rede? Ouça a conversa completa!
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 17-12-25.mp3

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