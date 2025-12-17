Wi-Fi: sua senha é segura? Quais erros que muitos cometem ao nomear a rede?

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o assunto em destaque envolve segurança digital! Você sabia que a porta de entrada para golpes, invasões e até prejuízos financeiros pode estar no seu Wi-Fi? Com o comentarista Gilberto Sudré vamos falar sobre algo que todo mundo usa, mas quase ninguém configura direito: a rede Wi-Fi da sua casa ou do seu comércio. Será que sua senha é segura? Seu vizinho pode estar usando sua internet? Seu Wi-Fi pode estar sendo usado para aplicar golpes sem você saber? Quais erros que muitos cometem ao nomear a rede? Ouça a conversa completa!