Wi-Fi 6: nova tecnologia promete internet sem fio mais rápida

Que tal uma rede de internet sem fio mais rápida, estável e segura? É o que promete Aliança Wi-Fi - órgao que une uma rede mundial de companhias e que dita os padrões da tecnologia, com o lançamento do Wi-Fi 6.

A velocidade de transferência de dados do Wi-Fi 6 subiu de 3,5 gigabytes por segundo para 9,6 gigabytes por segundo. Já quando o assunto é estabilidade, a nova tecnologia permite que mais dispositivos fiquem conectados ao mesmo tempo sem que o desempenho da conexão fique prejudicado. Na área de segurança, uma série de melhorias também foi implantada. Quem dá detalhes é Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia.