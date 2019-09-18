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CBN E A TECNOLOGIA

Wi-Fi 6: nova tecnologia promete internet sem fio mais rápida

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 12:20

Publicado em 

18 set 2019 às 12:20
Que tal uma rede de internet sem fio mais rápida, estável e segura? É o que promete Aliança Wi-Fi - órgao que une uma rede mundial de companhias e que dita os padrões da tecnologia, com o lançamento do Wi-Fi 6. 
A velocidade de transferência de dados do Wi-Fi 6 subiu de 3,5 gigabytes por segundo para 9,6 gigabytes por segundo. Já quando o assunto é estabilidade, a nova tecnologia permite que mais dispositivos fiquem conectados ao mesmo tempo sem que o desempenho da conexão fique prejudicado. Na área de segurança, uma série de melhorias também foi implantada. Quem dá detalhes é Gilberto Sudré, no CBN e a Tecnologia.
CBN E A TECNOLOGIA - 18-09-19

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