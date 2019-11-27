WhatsApp vai avisar quando contas forem invadidas

O WhatsApp está liberando um novo recurso de segurança que promete conter a onda de invasões às contas do mensageiro. Ainda em caráter de testes para o iOS, a nova funcionalidade vai enviar um alerta nos dispositivos já habilitados pelo usuário sempre que houver uma tentativa de ativação do software em um novo aparelho. Este é o recado do CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (27) com o comentarista Gilberto Sudré. Confira detalhes sobre essa função!