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WhatsApp vai avisar quando contas forem invadidas

As orientações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 13:15

Publicado em 

27 nov 2019 às 13:15
O WhatsApp está liberando um novo recurso de segurança que promete conter a onda de invasões às contas do mensageiro. Ainda em caráter de testes para o iOS, a nova funcionalidade vai enviar um alerta nos dispositivos já habilitados pelo usuário sempre que houver uma tentativa de ativação do software em um novo aparelho. Este é o recado do CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (27) com o comentarista Gilberto Sudré. Confira detalhes sobre essa função!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 2.55s - 27-11-19

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