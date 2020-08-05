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CBN E A TECNOLOGIA

WhatsApp testa novidade para combater fake news

Confira a explicação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:38

Publicado em 

05 ago 2020 às 11:38
Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que o WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (3) o teste de um novo recurso para combater a disseminação de informações falsas no aplicativo, as fake news. A partir e agora, mensagens que são consideradas suspeitas pela plataforma (ou seja, que são encaminhadas em massa e entre vários usuários) receberão um ícone de lupa ao lado da janela com o link.
Ao clicar no botão, o aplicativo sugere uma pesquisa sobre o assunto na internet. A ideia é que, com uma consulta rápida a fontes confiáveis, você possa descobrir se aquilo é falso ou não. Caso o usuário concorde, ele será direcionado automaticamente à busca pelo navegador padrão do celular ou computador. Confira!
CBN e a Tecnologia - 05-08-20

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