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CBN E A TECNOLOGIA

WhatsApp Pay: saiba o que é e como se proteger ao usar

Ouça as dicas de Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:55

Publicado em 

12 mai 2021 às 11:55
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que, na última semana, o WhatsApp anunciou um novo recurso. A partir de agora será possível transferir dinheiro para outras pessoas dentro do aplicativo – sem pagar taxas. O recurso WhatsApp Pay vai aparecer "gradualmente" nas próximas semanas para todas as pessoas, segundo o aplicativo. É preciso atualizá-lo em sua loja de apps, seja do iPhone ou de celulares Android. Os pagamentos para empresas serão ativados após aprovação do Banco Central, mas ainda não há uma previsão para que isso aconteça. Não serão cobradas taxas pelas transferências, mas há limite para o envio e o recebimento de dinheiro pelo aplicativo. Sudré traz detalhes do seu funcionamento e também alerta para os cuidados.
CBN e a Tecnologia - 12-05-21.mp3
Ao ter a função de pagamentos autorizadas, o usuário precisará cadastrar um cartão de débito para utilizar. Apesar de o cadastro ocorrer por meio do WhatsApp, os dados do cartão ficam armazenados no Facebook Pay, que é uma plataforma externa do Facebook, que exige uma senha de acesso. "O WhatsApp é a ferramente que conecta tudo, mas os dados não ficam armazenados ali. Então, mesmo que alguém invada a conta do aplicativo, não vai ter acesso aos dados do cartão. Para ter acesso, precisaria invadir o Facebook Pay, e poderia fazê-lo até mesmo sem precisar roubar a conta de WhatsApp de alguém bastaria descobrir a senha", explica Sudré. Confira as explicações completas!
 

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