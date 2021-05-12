WhatsApp Pay: saiba o que é e como se proteger ao usar

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque que, na última semana, o WhatsApp anunciou um novo recurso. A partir de agora será possível transferir dinheiro para outras pessoas dentro do aplicativo – sem pagar taxas. O recurso WhatsApp Pay vai aparecer "gradualmente" nas próximas semanas para todas as pessoas, segundo o aplicativo. É preciso atualizá-lo em sua loja de apps, seja do iPhone ou de celulares Android. Os pagamentos para empresas serão ativados após aprovação do Banco Central, mas ainda não há uma previsão para que isso aconteça. Não serão cobradas taxas pelas transferências, mas há limite para o envio e o recebimento de dinheiro pelo aplicativo. Sudré traz detalhes do seu funcionamento e também alerta para os cuidados.