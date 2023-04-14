WhatsApp libera nova proteção contra roubo de conta e de vírus

O aplicativo de mensagens mais utilizado em todo o mundo continua a receber novos recursos de segurança! O WhatsApp anunciou uma mudança para evitar roubos de conta: agora, se houver uma tentativa de transferir as conversas para um novo celular, o aplicativo poderá pedir uma confirmação no aparelho antigo. A atualização começou a ser liberada para todos os usuários nesta quinta-feira (13). Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Com a mudança, quando notar um comportamento suspeito, o WhatsApp vai perguntar no celular antigo se você realmente quer migrar a conta para outro smartphone.