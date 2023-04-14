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CBN e a Tecnologia

WhatsApp libera nova proteção contra roubo de conta e de vírus

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 11:27

Publicado em 

14 abr 2023 às 11:27
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
O aplicativo de mensagens mais utilizado em todo o mundo continua a receber novos recursos de segurança! O WhatsApp anunciou uma mudança para evitar roubos de conta: agora, se houver uma tentativa de transferir as conversas para um novo celular, o aplicativo poderá pedir uma confirmação no aparelho antigo. A atualização começou a ser liberada para todos os usuários nesta quinta-feira (13). Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. Com a mudança, quando notar um comportamento suspeito, o WhatsApp vai perguntar no celular antigo se você realmente quer migrar a conta para outro smartphone.
O app não divulga o que leva em conta para classificar uma situação como suspeita. O alerta vai exibir o horário e em qual modelo de celular aconteceu a tentativa de transferência. Além disso, o aplicativo vai explicitar que a transferência remove totalmente a conta do celular antigo. Os usuários, por sua vez, poderão permitir ou não a migração. A ideia do WhatsApp é criar uma nova etapa de verificação e combater tentativas não autorizadas de transferir a conta. A medida pode evitar, por exemplo, casos em que usuários têm o perfil roubado após enviarem o código de verificação do aplicativo para terceiros. 
CBN e a Tecnologia -14-04-23.mp3

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