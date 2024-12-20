WhatsApp lança melhorias nas chamadas; conheça as mudanças

O final de ano chegando e com isto as festas. Para aproveitar o momento, quando muitas pessoas usam o comunicador instantâneo para contatar amigos e familiares, o WhatsApp lançou algumas melhorias nas chamadas de voz e vídeo. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer as mudanças e como nos beneficiar com elas. Entre os destaques estão, por exemplo, a melhoria da qualidade e vídeo em alta resolução. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 20-12-24.mp3