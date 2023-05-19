WhatsApp ganha recurso para proteger conversas; conheça

As conversas privadas podem armazenar muitas informações sensíveis. Por causa disto o WhatsApp está lançando uma nova opção para os seus usuários definirem uma senha para proteger conversas realizadas no seu aplicativo. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos explorar como este recurso funciona. A nova ferramenta permite ocultar um chat da tela inicial do WhatsApp, que é "transferido" para uma pasta segura, chamada "Conversas protegidas".