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CBN e a Tecnologia

WhatsApp ganha recurso para proteger conversas; conheça

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 11:05

Publicado em 

19 mai 2023 às 11:05
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
As conversas privadas podem armazenar muitas informações sensíveis. Por causa disto o WhatsApp está lançando uma nova opção para os seus usuários definirem uma senha para proteger conversas realizadas no seu aplicativo. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos explorar como este recurso funciona. A nova ferramenta permite ocultar um chat da tela inicial do WhatsApp, que é "transferido" para uma pasta segura, chamada "Conversas protegidas".
CBN - CBN e a Tecnologia - 19-05-23.mp3

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