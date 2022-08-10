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CBN e a Tecnologia

WhatsApp ganha opção de tirar 'online' e mais funções aguardadas

Quem explica as novas funcionalidades é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 11:46

Publicado em 

10 ago 2022 às 11:46
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (9) que permitirá aos usuários saírem dos grupos de forma silenciosa, sem serem "dedurados" no chat para todos os outros participantes da conversa. Além dessa medida, outras duas foram anunciadas, com o objetivo de aumentar a privacidade. É sobre esses assuntos que Gilberto Sudré trata nesta edição do “CBN e a Tecnologia”.
Outras novidades: escolher quem poderá ver quando você está online: em atualização que deve chegar ainda em agosto, os usuários poderão escolher quem verá a sinalização "online" quando abrirem seu perfil no Whatsapp.
Bloquear a captura de tela em mensagens de visualização única: não será mais possível fazer capturas de tela (print screen) daquelas fotos enviadas para serem visualizadas uma única vez. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 10-08-22

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