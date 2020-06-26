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WhatsApp: dicas de uso e suas funções "secretas"

Confira as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 11:22

Publicado em 

26 jun 2020 às 11:22
Que o WhatsApp já ocupa o topo do ranking de aplicativos mais usados no mundo não é segredo, mas boa parte das pessoas, talvez, não conheça em detalhes suas funcionalidades e alguns "truques" secretos. Para isso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré preparou uma seleção de informações com dicas de uso do aplicativo e funcionalidades pouco conhecidas.
CBN e a Tecnologia - 26-06-20
Algumas das dicas:
- Como mudar a fonte das mensagens manualmente;
- Como saber se você foi bloqueado por alguém;
- Troque o papel de parede;
- Compartilhe sua localização contínua.

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