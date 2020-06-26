WhatsApp: dicas de uso e suas funções "secretas"

Que o WhatsApp já ocupa o topo do ranking de aplicativos mais usados no mundo não é segredo, mas boa parte das pessoas, talvez, não conheça em detalhes suas funcionalidades e alguns "truques" secretos. Para isso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré preparou uma seleção de informações com dicas de uso do aplicativo e funcionalidades pouco conhecidas.