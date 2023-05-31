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WhatsApp: conheça todas as novidades anunciadas pelo app nas últimas semanas

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 11:36

Publicado em 

31 mai 2023 às 11:36
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
E vamos de novidades! O WhatsApp anunciou, nas últimas semanas, diversas novas funções no aplicativo de mensagens, disponíveis para Android e iPhone (iOS). As novidades incluem, por exemplo, a proteção de conversas individuais e a aguardada opção de "Editar", que permite ao usuário fazer edições em mensagens enviadas pelo aplicativo. Agora é possível editar os conteúdos durante o período de até 15 minutos após o envio. Assim, é possível fazer alterações básicas em uma mensagem — como corrigir uma palavra escrita incorretamente, por exemplo, — ou até mesmo mudar o contexto de uma frase por inteiro. Após a edição, o mensageiro exibe o rótulo "Mensagem editada" logo abaixo do texto alterado. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré detalha as novidades. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 31-05-23.mp3

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