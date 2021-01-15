WhatsApp atualiza política de privacidade: o que muda para o usuário?

O WhatsApp atualizou sua política de privacidade e terão até o dia 8 de fevereiro para aceitar os novos termos. A principal mudança está no compartilhamento de informações com outras empresas do Facebook. Na versão anterior da política de privacidade, que vigorava desde dezembro de 2019, o repasse de dados era opcional. Agora, a relação com o conglomerado digital foi reforçada. Assunto para análise de Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. O que muda, na prática, com a nova política de privacidade? Ainda é seguro utilizar o WhatsApp? O comentarista responde. Ouça!