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WhatsApp atualiza política de privacidade: o que muda para o usuário?

Ouça as explicações do especialista em tecnologia Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 12:18

Publicado em 

15 jan 2021 às 12:18
Whatsapp anuncia mudanças Crédito: Divulgação
O WhatsApp atualizou sua política de privacidade e terão até o dia 8 de fevereiro para aceitar os novos termos. A principal mudança está no compartilhamento de informações com outras empresas do Facebook. Na versão anterior da política de privacidade, que vigorava desde dezembro de 2019, o repasse de dados era opcional. Agora, a relação com o conglomerado digital foi reforçada. Assunto para análise de Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. O que muda, na prática, com a nova política de privacidade? Ainda é seguro utilizar o WhatsApp? O comentarista responde. Ouça!
CBN e a Tecnologia - 15-01-21.mp3

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