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CBN E A TECNOLOGIA

Walkman completa 40 anos e capixabas relembram a tecnologia

O aparelho foi um dos primeiros reprodutores portáteis de música do mundo, lá em 1979, e marcou a geração dos anos 80

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 11:35

Publicado em 

05 jul 2019 às 11:35
Walkman Crédito: Pixabay
Nesta semana o Walkman, aquele aparelho que você podia levar a música para onde você quisesse e ouvir sozinho, completou 40 anos de existência. O aparelho, lançado no mercado pela marca Sony, foi um dos primeiros reprodutores portáteis de música do mundo, lá em 1979, e marcou a geração dos anos 80.
É neste clima que o comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, propõe um desafio aos ouvintes: qual tecnologia do passado você tem saudade? Videocassete VHS, disquetes, telefone sem fio, CD, Palmtop, Tamagotchi e o relógio com calculadora são alguns dos destaques.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 05-07-19

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