Walkman completa 40 anos e capixabas relembram a tecnologia

Nesta semana o Walkman, aquele aparelho que você podia levar a música para onde você quisesse e ouvir sozinho, completou 40 anos de existência. O aparelho, lançado no mercado pela marca Sony, foi um dos primeiros reprodutores portáteis de música do mundo, lá em 1979, e marcou a geração dos anos 80.
É neste clima que o comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, propõe um desafio aos ouvintes: qual tecnologia do passado você tem saudade? Videocassete VHS, disquetes, telefone sem fio, CD, Palmtop, Tamagotchi e o relógio com calculadora são alguns dos destaques.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 05-07-19