Volta dos "telefones burros": movimento de nostalgia ou saúde?

Os celulares evoluíram bastante desde o seu lançamento e atualmente fazem praticamente de tudo – e, às vezes, até fazem ligação. Mesmo com toda esta evolução uma parcela (crescente) da população está retornando as origens preferindo os celulares que fazem apenas o básico, ou seja receber e fazer ligações. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conversar sobre esse movimento de adoção dos chamados "telefones burros". Seria por nostalgia ou saúde mental? Ouça a conversa completa!