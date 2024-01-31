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Volta dos "telefones burros": movimento de nostalgia ou saúde?

Quem responde é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 11:36

Publicado em 

31 jan 2024 às 11:36
Celular antigo, aparelho velho
Celular antigo, aparelho velho Crédito: Freepik
Os celulares evoluíram bastante desde o seu lançamento e atualmente fazem praticamente de tudo – e, às vezes, até fazem ligação. Mesmo com toda esta evolução uma parcela (crescente) da população está retornando as origens preferindo os celulares que fazem apenas o básico, ou seja receber e fazer ligações. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conversar sobre esse movimento de adoção dos chamados "telefones burros". Seria por nostalgia ou saúde mental? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 31-01-2024

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