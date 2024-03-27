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Você usa ou já usou? Saiba se aplicativos de saúde "entregam" dados pessoais!

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Março de 2024 às 11:21

Publicado em 

27 mar 2024 às 11:21
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular
 aplicativos  Crédito: Pexels
Atualmente há um aplicativo para quase tudo e área que está crescendo mais do que a maioria é a de saúde. Há aplicativos de saúde disponíveis para ajudar em praticamente qualquer condição. Porém, ao usar esses aplicativos, você pode estar compartilhando alguns dos dados mais confidenciais que possui. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer os principais riscos de privacidade e segurança do uso desses aplicativos e como você pode se manter seguro. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 27-03-24

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