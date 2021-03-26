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CBN E A TECNOLOGIA

Você sabe o que é NFT e por que tem feito tanto sucesso?

Ouça a participação de Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:43

Publicado em 

26 mar 2021 às 11:43
Você sabe o que é NFT ou se deparou com essa sigla pela internet? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré destaca esta que é uma nova forma de comercialização de fotos, textos e vídeos digitais que tem movimentando milhões no mercado de arte. Quem acompanha o mercado da cultura toma um susto por dia com os preços milionários de obras digitais.
O combustível deste comércio turbinado são as três letras: NFT – "non fungible token" em inglês, ou token não fungível. É uma espécie de selo de autenticidade digital. O selo pode ser usado para itens físicos ou digitais (vídeos, fotos, gifs, códigos, áudios). O tema ganhou relevância no noticiário recentemente após a venda de uma obra de arte virtual com assinatura digital única por quase US$ 70 milhões na semana passada nos Estados Unidos. Assim, os NFTs podem ser aplicados a praticamente qualquer item em versão digital, como textos, músicas, jogos eletrônicos... a lista é praticamente infinita.
CBN e a Tecnologia - 26-03-21

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