Você guarda fotos e documentos na nuvem? Segurança preocupa usuários

O tema desta sexta-feira (28) do quadro CBN e a Tecnologia é sugestão do ouvinte Messias! Ele nos questionou: “Como o iPhone não tem como instalar uma expansão de memória, é viável e seguro comprar o armazenamento em nuvem?”. Tema para o comentarista Gilberto Sudré: o armazenamento em nuvem está se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros, principalmente para as pessoas que possuem dispositivos com pouco espaço de armazenamento.