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CBN E A TECNOLOGIA

Você guarda fotos e documentos na nuvem? Segurança preocupa usuários

Ouça o quadro CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 11:34

Publicado em 

28 jun 2019 às 11:34
O tema desta sexta-feira (28) do quadro CBN e a Tecnologia é sugestão do ouvinte Messias! Ele nos questionou: “Como o iPhone não tem como instalar uma expansão de memória, é viável e seguro comprar o armazenamento em nuvem?”. Tema para o comentarista Gilberto Sudré: o armazenamento em nuvem está se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros, principalmente para as pessoas que possuem dispositivos com pouco espaço de armazenamento.
As principais empresas de tecnologia do mundo já possuem suas próprias nuvens, como o iCloud, da Apple, o Google Drive, do Google, e o OneDrive, da Microsoft, e fazem investimentos constantes na área. Mas é seguro guardar documentos e fotos na nuvem? Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 28-06-19
 

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