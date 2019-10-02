Você dorme com celular debaixo do travesseiro? Há risco de explosões!

Você é daquele que dorme com o celular debaixo do travesseiro? Pois é bom passar a ficar atento. Nesta semana, uma jovem de 14 anos morreu depois que o seu celular explodiu enquanto ela dormia. O caso aconteceu no Cazaquistão e reacende os riscos do celular com explosões. Segundo as investigações, a adolescente colocou o aparelho para recarregar e adormeceu ouvindo música. Durante a madrugada, uma sobrecarga aqueceu a bateria do dispositivo e explodiu.