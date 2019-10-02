Você dorme com celular debaixo do travesseiro? Há risco de explosões!

Você é daquele que dorme com o celular debaixo do travesseiro? Pois é bom passar a ficar atento. Nesta semana, uma jovem de 14 anos morreu depois que o seu celular explodiu enquanto ela dormia. O caso aconteceu no Cazaquistão e reacende os riscos do celular com explosões. Segundo as investigações, a adolescente colocou o aparelho para recarregar e adormeceu ouvindo música. Durante a madrugada, uma sobrecarga aqueceu a bateria do dispositivo e explodiu.
Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré alerta para os riscos de se usar aparelhos eletrônicos que estejam conectados na tomada. Os riscos também podem ser agravados com o uso de carregadores falsos, sem homologação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), no Brasil, ou de órgãos competentes em outras regiões. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 02-10-19