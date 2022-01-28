Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Vazamento de chaves Pix: devo me preocupar?

Ouça as explicações de Gilberto Sudré

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:29

Publicado em 

28 jan 2022 às 12:29
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Banco Central (BC), no último dia 21, comunicou o vazamento de mais de 16 mil chaves Pix da Acesso Pagamentos. As chaves Pix são uma identificação da conta para facilitar as transações. Elas podem ser um número de telefone, CPF ou CNPJ, um e-mail ou até uma chave aleatória alfanumérica. Atualmente existem 365,7 milhões de chaves Pix para pessoa física e 15,5 milhões para empresas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica o que envolve os vazamentos do Pix e se é possível escolher uma chave segura. Ouça:
CBN e a Tecnologia - 28-01-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados