Vazamento de chaves Pix: devo me preocupar?

O Banco Central (BC), no último dia 21, comunicou o vazamento de mais de 16 mil chaves Pix da Acesso Pagamentos. As chaves Pix são uma identificação da conta para facilitar as transações. Elas podem ser um número de telefone, CPF ou CNPJ, um e-mail ou até uma chave aleatória alfanumérica. Atualmente existem 365,7 milhões de chaves Pix para pessoa física e 15,5 milhões para empresas. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré explica o que envolve os vazamentos do Pix e se é possível escolher uma chave segura. Ouça: