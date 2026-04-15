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CBN e a Tecnologia

Vale a pena investir em um Wi-Fi Mesh? Como funciona? Entenda!

As explicações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 11:05

Publicado em 

15 abr 2026 às 11:05
Não envie dados sensíveis em redes públicas de Wi-Fi (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock)
[Edicase] Wi-Fi (Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock) Crédito: Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, o assunto em destaque é sugestão do ouvinte. Ele questiona: o que é melhor, a rede Wi-Fi tradicional ou a rede Mesh? Você já percebeu que a internet funciona perfeitamente na sala… mas basta ir para o quarto ou para o escritório que ela simplesmente ‘some’? Será que o problema é o seu plano ou a forma como o Wi-Fi está distribuído na sua casa? Vamos desvendar de vez essa dúvida que muita gente tem: afinal, o que é melhor — o Wi-Fi tradicional ou a rede Mesh? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 15-04-26.mp3

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