Vale a pena investir em um Wi-Fi Mesh? Como funciona? Entenda!

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, o assunto em destaque é sugestão do ouvinte. Ele questiona: o que é melhor, a rede Wi-Fi tradicional ou a rede Mesh? Você já percebeu que a internet funciona perfeitamente na sala… mas basta ir para o quarto ou para o escritório que ela simplesmente ‘some’? Será que o problema é o seu plano ou a forma como o Wi-Fi está distribuído na sua casa? Vamos desvendar de vez essa dúvida que muita gente tem: afinal, o que é melhor — o Wi-Fi tradicional ou a rede Mesh? Ouça a conversa completa!