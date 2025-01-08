Vai viajar? Dicas para aumentar a duração da bateria do celular!

Viajar é sempre uma experiência sensacional, mas você não gostaria de perder a captura de um pôr do sol deslumbrante ou encontrar aquele endereço escondido porque seu telefone ficou sem bateria, certo? A boa notícia é que há muito o que você pode fazer para maximizar a duração da bateria do seu smartphone e mantê-lo ligado durante toda a sua jornada. No "CBN e a Tecnologia" desta quarta-feira vamos conhecer com Gilberto Sudré algumas dicas para aumentar a autonomia da bateria. Ouça em detalhes.