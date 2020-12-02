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CBN E A TECNOLOGIA

Vai comprar um celular importado? Saiba quais cuidados tomar

Ouça as dicas de Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:01

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:01
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o assunto de Gilberto Sudré é celulares importados. Isso porque essa modalidade de compra cresceu no Brasil após a popularização de sites de e-commerce que propiciam comprar smartphones que originalmente não são distribuídos no Brasil. Mas é preciso tomar cuidado, já que existem tanto riscos legais quanto tecnológicas. São esses cuidados que o comentarista vai apontar para serem tomados antes de comprar e também na hora da compra. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 02-12-20

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