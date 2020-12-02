Vai comprar um celular importado? Saiba quais cuidados tomar

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, o assunto de Gilberto Sudré é celulares importados. Isso porque essa modalidade de compra cresceu no Brasil após a popularização de sites de e-commerce que propiciam comprar smartphones que originalmente não são distribuídos no Brasil. Mas é preciso tomar cuidado, já que existem tanto riscos legais quanto tecnológicas. São esses cuidados que o comentarista vai apontar para serem tomados antes de comprar e também na hora da compra. Acompanhe!