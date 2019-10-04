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CBN E A TECNOLOGIA

Usuários de assistentes pessoais devem ficar atentos à privacidade

Ouça as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 11:39

Publicado em 

04 out 2019 às 11:39
Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a explicação em torno da funcionalidade dos assistentes pessoais virtuais que conversam com nós, usuários, através dos smartphones. Siri, Google Now e Tina são alguns desses assistentes pessoais mais conhecidos. Na quinta-feira (03), por exemplo, a Amazon lançou no mercado brasileiro a linha de alto-falantes Echo, aparelhos que abrigam a assistente de voz Alexa.
Os aparelhos são compatíveis com o idioma português brasileiro e permitem que usuários façam perguntas do cotidiano sobre trânsito, previsão do tempo e notícias. Os dispositivos também podem servir para controlar, com a voz, eletrônicos conectados à internet, como lâmpadas, interruptores ou robôs aspiradores de pó. Confira!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 04-10-19

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