Usuários de assistentes pessoais devem ficar atentos à privacidade

Nesta edição do CBN e a Tecnologia o comentarista Gilberto Sudré traz como destaque a explicação em torno da funcionalidade dos assistentes pessoais virtuais que conversam com nós, usuários, através dos smartphones. Siri, Google Now e Tina são alguns desses assistentes pessoais mais conhecidos. Na quinta-feira (03), por exemplo, a Amazon lançou no mercado brasileiro a linha de alto-falantes Echo, aparelhos que abrigam a assistente de voz Alexa.