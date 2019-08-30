Uso excessivo do celular pode levar aos transtornos de ansiedade

O uso em excesso do smartphone pode “bagunçar” o seu cérebro e até alterar a central de controle do seu corpo. Este é o tema do CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (30), que conta com a participação, além do comentarista Gilberto Sudré, também do Doutor em Neurologia, Hebert Cabral. O médico explica que o uso excessivo pode gerar ansiedade, depressão, sedentarismo, insonia, entre outros males.