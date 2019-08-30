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CBN E A TECNOLOGIA

Uso excessivo do celular pode levar aos transtornos de ansiedade

Este é o tema do CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (30), que conta com a participação, além do comentarista Gilberto Sudré, também do Doutor em Neurologia, Hebert Cabral

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 11:46

Publicado em 

30 ago 2019 às 11:46
O uso em excesso do smartphone pode “bagunçar” o seu cérebro e até alterar a central de controle do seu corpo. Este é o tema do CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (30),  que conta com a participação, além do comentarista Gilberto Sudré, também do Doutor em Neurologia, Hebert Cabral. O médico explica que o uso excessivo pode gerar ansiedade, depressão, sedentarismo, insonia, entre outros males.
O especialista traz um alerta, em especial, às crianças: “Crianças que fazem uso desses dispositivos eletrônicos sem moderação estão se deparando com problemas ligados a socialização, dificuldade de expressar sentimentos, disfunção na aprendizagem e até mesmo um distanciamento dos membros da própria família”, finaliza.
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 30-08-19

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