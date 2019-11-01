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Usa o Windows 10? Conheça sete ajustes para reforçar sua segurança

Confira as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 12:05

Publicado em 

01 nov 2019 às 12:05
Daqui a pouco mais de dois meses, em 14 de janeiro, o Windows 7 deixará de receber suporte da Microsoft, e muitos usuários devem migrar para o Windows 10. O sistema, que é o mais recente da empresa de tecnologia, conta com cada vez mais recursos de segurança para o usuário, mas é preciso se atentar a ajustes de proteção que devem ser feitos manualmente. No CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta quais são os ajustes e explica como essas ferramentas reforçam a segurança do usuário do Windows 10. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 01-11-19
OS AJUSTES 
1. Habilitar o antivírus e firewall
2. Desligar localização e anúncios personalizados
3. Revisar o perfil das redes conectadas
4. Configurar o compartilhamento por proximidade
5. Manter Windows Update sempre ligado
6. Ativar o localizador de dispositivo
7. Ativar a criptografia
[Fonte: Portal TecTudo]

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