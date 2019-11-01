Usa o Windows 10? Conheça sete ajustes para reforçar sua segurança

Daqui a pouco mais de dois meses, em 14 de janeiro, o Windows 7 deixará de receber suporte da Microsoft, e muitos usuários devem migrar para o Windows 10. O sistema, que é o mais recente da empresa de tecnologia, conta com cada vez mais recursos de segurança para o usuário, mas é preciso se atentar a ajustes de proteção que devem ser feitos manualmente. No CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré aponta quais são os ajustes e explica como essas ferramentas reforçam a segurança do usuário do Windows 10. Acompanhe!