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CBN e a Tecnologia

Usa aproximação? Como se proteger ao pagar contas nessa modalidade!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 11:17

Publicado em 

17 abr 2024 às 11:17
Compras, pagamento por aproximação, cartão, cartão de crédito
Pagamento por aproximação Crédito: Pexels
O pagamento por aproximação é a modalidade que mais cresce hoje no Brasil. Além do conforto e simplicidade dessa forma de pagamento, ela também esconde alguns riscos. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender que riscos são esses e como se proteger. Só para se ter uma ideia, os pagamentos por aproximação feitos por meio da tecnologia NFC (Near Field Communication), vem registrando números crescentes desde a pandemia. Em setembro de 2023, 52,3% das transações presenciais foram aproximando o cartão, celular ou relógio da maquininha ou terminal de pagamento. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) espera que 2023 tenha fechado com essa taxa próxima de 60% (os dados oficiais do quatro trimestre ainda não foram divulgados). Os dados são do site "Valor Investe". Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -17-04-24

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